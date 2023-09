Fiorentina, ok in commissione per il Viola Park: “Ad ottobre l’inaugurazione”

Finalmente è arrivato l’ok dalla commissione ‘pubblico spettacolo’ guidata dal Comune di Bagno a Ripoli, che ha quindi dato esito favorevole alla fattibilità del progetto del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina. Così specifica il Municipio: “Si attendono la chiusura del procedimento di sanatoria del Genio civile e i risultati dei collaudi delle opere di urbanizzazione effettuati dai progettisti della Fiorentina prima della conclusione finale dell’iter per l’agibilità, che arriverà dopo il sopralluogo della commissione del 28 settembre. Una data concordata dagli enti della commissione e i progettisti della società calcistica per dare il tempo necessario a realizzare gli interventi richiesti”.

Così il sindaco della città, Francesco Casini, “Siamo ai dettagli finali. Il cronoprogramma è rispettato, ora spetta a progettisti e agli altri enti concludere i propri impegni. L’inaugurazione avverrà a ottobre, in una data che sarà scelta dalla Fiorentina. Siamo molto contenti, è stato seguito il percorso indicato fin dall’inizio dal Comune per uscire e accelerare rispetto all’iter di deroga che avrebbe significato tempi più lunghi. Grazie all’impegno di tutte le parti, si è realizzato qualcosa di unico in Italia di cui essere orgogliosi, frutto di un rapporto pubblico privato davvero virtuoso”.