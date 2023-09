The Athletic: “Allenatore scommette sul calcio e la Federazione inglese non lo punisce”

Un allenatore di calcio che ha scommesso quasi 1 milione di sterline, anche sul suo stesso sport, non è stato punito dalla Federcalcio inglese, nello stesso momento in cui l’attaccante del Brentford Ivan Toney sta scontando una squalifica di otto mesi. Lo scrive Daniel Taylor su The Athletic, senza fare il nome del tecnico in questione per “motivi legali”. La vicenda sarebbe nata durante un processo per l’accusa di estorsione a carico di due ex calciatori, accusati di aver ricattato l’allenatore in questione. Sebbene la maggior parte delle scommesse siano state realizzate nell’ippica, sarebbe emersa una violazione del regolamento della FA sulle scommesse nello sport del tecnico, il calcio. Tuttavia, la Federazione ha deciso di non intraprendere alcuna azione, se non quella di emettere un avvertimento.