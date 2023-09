Il Bologna verso Verona: Saelemaekers in dubbio, recupera Skorupski

Il Bologna di Thiago Motta riprenderà il cammino della Serie A contro l’Hellas Verona nel monday night della quarta giornata. I rossoblu sono attesi dalla trasferta ostica contro la squadra di Baroni e potrebbero non contare sul nuovo acquisto Alexis Saelemaekers. Il belga, infatti, ha svolto lavoro differenziato per recuperare da un infortunio subito in allenamento ed è in forte in dubbio per la trasferta a Verona.

Thiago Motta, ha intanto ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Lucumi, che rientrerà in gruppo domani ed ha potuto anche assistere al primo allenamento in rossoblù di Freuler. Hanno fatto palestra i giocatori che ieri hanno giocato l’amichevole con l’Arezzo, vinta 1-0 con gol di Zirkzee, mentre gli altri hanno lavorato sul campo per gli altri, con Giovanni Fabbian e Skorupski recuperati dai rispettivi infortuni a ginocchio e caviglia.