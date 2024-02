Fiorentina, Barone: “Gudmundsson? Abbiamo alzato l’offerta due volte”

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente finita ed è il momento di tirare le somme. Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Lecce: “Abbiamo portato due giocatori, Belotti e Faraoni. Entrambi hanno carattere e il potenziale per rafforzare il gruppo. Fino a ieri abbiamo provato a prendere un giocatore, ma non ci siamo riusciti, non c’erano i margini. La nostra forza resta un gruppo unito, i conti li faremo alla fine. Noi crediamo nella squadra”. Su Gudmundsson: “Ci sono sempre due parti, avevamo delle valutazioni diverse. Abbiamo alzato l’offerta due volte, ma non è bastato”.