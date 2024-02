MOVIOLA – Lecce-Fiorentina: Quarta su Almqvist, Var trasforma rigore in punizione

Episodio da moviola in Lecce-Fiorentina con il calcio di rigore inizialmente assegnato dall’arbitro Giua per un netto fallo in scivolata di Martinez Quarta su Almqvist. Il Var Mazzoleni, però, interviene e trasforma il rigore in punizione, perché il contatto avviene per un soffio fuori dall’area di rigore. A quel punto il difensore sudamericano, che con il nuovo regolamento per il penalty non era stato ammonito, va invece caricato di un giallo, attimi di panico con l’arbitro che per sbaglio estrae il rosso e lo rimette subito nel taschino per poi estrarre il giallo. La punizione comunque vale come il rigore: Oudin segna da piazzato ed è 1-0.