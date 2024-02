Strasburgo-Psg, Mbappè sbaglia il rigore…ma in diretta tv non si vede: critiche sui social

Kylian Mbappè ha sbagliato il calcio di rigore del potenziale vantaggio al 6′ di Strasburgo-Psg. Si tratta del nono errore in carriera dagli undici metri per il fuoriclasse francese, che non sbagliava dall’ottobre del 2023 contro il Brest. Decisivo l’intervento del portiere Bellaarouch, che dagli undici metri ha ipnotizzato Mbappè. Un momento raro, che il pubblico francese non ha potuto vedere in diretta. La regia infatti al momento del tiro ha indugiato sul volto di Mbappè, senza mostrare la conclusione dagli undici metri. Nell’immagine seguente vediamo i giocatori dello Strasburgo congratularsi con il loro portiere e nient’altro. Non sono mancate le critiche social a Prime Video. “Il portiere ha parato un rigore di Mbappé, non potrà nemmeno mostrarlo ai suoi ragazzi, non ci sono immagini”, scrive un utente su X. Ma è solo uno dei tanti post legati all’episodio. “Tecnicamente non abbiamo visto il rigore quindi Mbappé non l’ha sbagliato, è stato semplicemente annullato”, ironizza un altro. Quel che è certo è che Mbappè dagli undici metri – con nove errori – non può certo dirsi un cecchino.