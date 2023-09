Fiorentina: allarme punte, col Genk è pareggio grazie alla doppietta del difensore Ranieri

Un brutto finale, che poteva chiudersi anche in maniera disastrosa per la Fiorentina in Conference League. I viola, volati per l’occasione in Belgio, in casa del Genk sbattono infatti sul 2-2. La gara si era messa anche bene per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che dopo appena 7′ minuti da schema d’angolo trovano il gol del vantaggio, grazie a Luca Ranieri. Inutile il tentativo, goffo, di parata da parte di Vandevoordt, la viola passa in vantaggio. Dura pochissimo però, appena 5 minuti, perché poco dopo è Andi Zeqiri a riportare tutto in parità. Altri 10′ minuti e ancora da schema di calcio d’angolo, Luca Ranieri insacca per la doppietta personale, ovviamente la prima in carriera. All’intervallo è 1-2.

Un secondo tempo in chiaroscuro per la viola, che abbasa di molto il baricentro, togliendo praticamente dal gioco Arthur. Tanti sono anche gli errori di Nzola davanti la porta, che sciupa in almeno 2 occasioni il doppio vantaggio. Errori che costano la vittoria alla Fiorentina, perchè al minuto 85′, sempre e solo da calcio d’angolo e di testa, arriva il pareggio da parte di McKenzie. Assalto finale poi dei padroni di casa, che all’ultima azione del match colpiscono anche un palo con Arokodare, rischiando di vincere la gara. Ma non c’è più tempo in Belgio: il risultato finale è 2-2, un punto a testa e tanti rimpianti da una parte e dagli altri. La Conference League dei vice campioni dello scorso anno non parte per nulla in discesa.