Fiorentina, Ranieri: “Aspettavo un gol, fare addirittura doppietta è una gioia immensa”

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Genk, nel quale è stato autore di una doppietta. “Aspettavo un gol da tempo, farne addirittura due è una gioia immensa. Dispiace per il pareggio, ci prepareremo per domenica. Abbiamo subito gol su un piazzato in cui eravamo messi anche bene, ma il loro giocatore è stato bravo ad anticiparci. Quando poi subisci il primo gol, subentra la paura e rischi anche di perderla immeritatamente”.

Il giocatore viola ha poi concluso: “Il mister, la dirigenza e i miei compagni hanno sempre creduto in me. Ho lavorato ogni giorno per migliorarmi e piano piano mi sto levando delle soddisfazioni. Dedico la doppietta alla mia famiglia e alla mia ragazza che è incinta al sesto mese”.