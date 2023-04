Finali Montecarlo 2023: programma e orari domenica 16 aprile

Il programma e gli orari delle finali del Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma domenica 16 aprile. Nella giornata conclusiva del torneo che si disputa sulla terra battuta del Principato di Monaco, andranno in scena la finale di singolo e la finale di doppio. Non ci sarà purtroppo Jannik Sinner, sconfitto in semifinale dal danese Rune, che contenderà il titolo a Rublev.

Ore 12:00 – finale doppio (Dodig/Krajicek vs Arneodo/Weissborn)

Ore 14:30 – finale singolo (Rune vs Rublev)