Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 16 aprile 2023. Tennis protagonista con la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Spazio anche al calcio con la Serie A e i campionati esteri, alla MotoGP con il Gran Premio delle Americhe, così come al volley, al basket e al nuoto, con gli Assoluti in programma in mattinata. Di seguito il programma completo.