Lecce-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lecce-Sampdoria, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Via del Mare ci si gioca una fetta importante di salvezza: una vittoria per i salentini in crisi nera può fare respirare, mentre i blucerchiati ultimi o vincono o si arrendono forse definitivamente. Appuntamento fissato alle ore 12.30 di domenica 16 aprile, chi riuscirà a vincere?

Lecce-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.