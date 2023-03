Finali Coppa Davis 2023, sorteggiati i gironi: Italia a Bologna con Canada, Cile e Svezia

A Malaga – sede delle Finals di novembre – è andato in scena il sorteggio relativo alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Si giocherà in quattro sedi europee diverse dal 12 al 17 settembre e Bologna come già accaduto nelle ultime due edizioni ospiterà il girone in cui è stata estratta l’Italia, quest’anno quello A. La squadra capitanata da Filippo Volandri cercherà subito di prendersi la rivincita dell’anno passato contro il Canada campione in carica. Le altre due avversarie saranno invece la Svezia dei fratelli Ymer, anch’essi già affrontati la scorsa stagione, e il Cile del redivivo Nicolas Jarry. Difficile analizzare l’esito dell’urna a mesi di distanza e sapere sapere le condizioni dei giocatori e soprattutto chi saranno i protagonisti in campo, ma senza ombra di dubbio alcuna la nostra squadra e quella nordamericana sono le chiare favorite per il passaggio del turno.

Potrebbe anche esserci l’ennesimo capitolo della storica tra Rafa Nadal e Novak Djokovic, dato che Spagna e Serbia sono nello stesso girone – a Valencia – insieme a Repubblica Ceca e Corea del Sud. A Manchester invece i padroni di casa affronteranno l’Australia finalista nel 2022, la Francia e la Svizzera. Nell’ultimo girone, che si giocherà in una città ancora da definire in Croazia, vedremo invece Coric e compagni contro Olanda, Stati Uniti e Finlandia.

I GIRONI

GIRONE A (Bologna, Italia): Canada, Italia, Svezia, Cile

GIRONE B (Manchester, Regno Unito): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera

GIRONE C (Valencia, Spagna): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud

GIRONE D (TBD, Croazia): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia