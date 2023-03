Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: coppie azzurre lontane dalle medaglie nella prova mixed team di skeet

Nessuna gioia per l’Italia dello skeet nella prova Mixed Team della tappa di Coppa del Mondo in corso a Larnaca. A conquista l’oro è stata la coppia tedesca composta da Nadine Messershmidt e Sven Korte, mentre l’argento è andato ai ciprioti Anastasia Eleftheriou e Petros Englezoudis, ed il bronzo ai cileni Francisca Crovetto Chadid e Hector Andres Flores Barahona. Fuori dalla lotta per le medaglie le due coppie azzurre, con Chiara di Marziantonio e Tammaro Cassandro sesti, mentre più indietro troviamo Martina Marucco ed Elia Sdruccioli oltre la ventesima posizione. Da domani, sempre a Cipro, protagonisti saranno gli specialisti di trap.