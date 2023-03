Dall’Inghilterra: l’ex patron del Chelsea Abramovich finanziava in segreto il Vitesse

Arrivano notizie importanti dal The Guardian. Per il tabloid inglese, l’ex proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe finanziato segretamente l’acquisizione di una squadra di calcio della massima divisione olandese, il Vitesse. Il russo avrebbe fatto ciò per diversi anni durante il suo periodo al Chelsea.

Sempre secondo il quotidiano, due indagini della federazione calcistica olandese non sono state in grado di scoprire alcun legame finanziario tra Abramovich e il club e hanno concluso che l’oligarca russo non aveva alcuna influenza manageriale sul Vitesse. Sia il Vitesse sotto i suoi allora proprietari, sia il Chelsea sotto Abramovich, hanno ripetutamente negato che l’oligarca fosse coinvolto nel finanziamento del club olandese.

Adesso però, alcune informazioni finanziarie sono venute alla luce nei file Oligarch, una cache di dati trapelati originati dal fornitore di servizi offshore MeritServus con sede a Cipro. I documenti, esaminati dal Guardian e dal Bureau of Investigative Journalism, sembrano rivelare per la prima volta almeno 117 milioni di euro di finanziamenti segreti da Abramovich per il Vitesse, che sono passati attraverso una serie di entità registrate in paradisi fiscali offshore. Si tratterebbe di un investimento enorme per il Vitesse, il cui fatturato totale nel 2014-15 è stato 14 milioni di euro.

Il Chelsea avrebbe ha utilizzato il Vitesse come club partner, a cui i giocatori non ancora pronti per la Premier League inglese andavano in prestito per fare esperienza. E giocatori che hanno seguito questo percorso sono diversi, Matic e Mount tra tutti.