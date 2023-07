Finale Djokovic-Alcaraz oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Lo spagnolo numero uno al mondo contro il serbo numero due, almeno questo dice la classifica. In realtà Nole non può non essere considerato il favorito di questo match, dato il suo incredibile bilancio ai Championships negli ultimi anni. Trionfare per l’ottava volta sul Centre Court vorrebbe dire eguagliare colui che era considerato il Re di questo torneo, ovvero Roger Federer. Alcaraz, però, continua a migliorare di giorno in giorno e in semifinale ha dominato Daniil Medvedev, di certo non l’ultimo arrivato. Ci sono tutti gli ingredienti per un incredibile match.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Alcaraz scenderanno in campo oggi, domenica 16 luglio alle ore 15:00 italiane (le 14:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà la finale su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Il match non avrà una trasmissione diretta in chiaro. Il canale Supertennis (64 del digitale terrestre) offrirà una differita a partire dalle 21:00. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale di Wimbledon, fornendo una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.