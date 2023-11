Fils-Van Assche in tv: data, orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Arthur Fils se la vedrà contro Luca Van Assche nella semifinale delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita). Sarà derby francese al King Abdullah Sports City, dove le due teste di serie più alte si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo. Fils ha vinto tutte e tre le partite disputate, dimostrando di avere una marcia in più rispetto agli avversari. Van Assche invece ne ha portate a casa due, venendo fermato solo da Medjedovic ma lasciando comunque trasparire buoni segnali. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere Fils, tuttavia il match potrebbe essere meno scontato di quanto sembri. Van Assche ha vinto l’unico precedente, nella finale del Roland Garros Junior 2021.

Fils e Van Assche scenderanno in campo nella giornata di venerdì 1° dicembre. I due giocatori sono pianificati come primo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali). Sky Sport seguirà la sfida in diretta tramite il suo canale Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Il match potrà essere visto anche in chiaro su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà in diretta la sfida con una live streaming disponibile sul sito ufficiale di Supertennis e tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.