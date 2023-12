Manchester United, Ten Hag difende Onana: “Qualche errore, ma fin qui è stato bravo”

“Sa di aver commesso qualche errore in Champions League ma, in generale, è stato bravo nei suoi primi cinque mesi. Se analizzi i gol attesi, vedrai che è il secondo miglior portiere della Premier League”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, prendendo in questo modo le difese del suo portiere André Onana, l’ex numero uno dell’Inter, che sta faticando tantissimo con una serie di errori madornali in questi primi mesi ai Red Devils: “Si è visto come ha reagito dopo prestazioni deludenti, come dopo la partita contro il Bayern Monaco. Contro il Burnley è stato fantastico. Ha un carattere forte, una personalità e ce la farà”.