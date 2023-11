Medjedovic-Stricker in tv: data, orario, canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals 2023

Hamad Medjedovic se la vedrà contro Dominic Stricker nella semifinale delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita). Il serbo ha chiuso il girone al primo posto, vincendo tutte e tre le partite disputate e apparendo in gran spolvero. Stricker invece ha vinto una sola delle tre sfide disputate, quella contro Nardi, ma per via della differenza set è comunque riuscito ad agguantare il secondo posto e proseguire il suo cammino. L’obiettivo è migliorare il risultato dell’anno scorso, quando arrivò sempre in semifinale ma venne sconfitto da Lehecka. Guai tuttavia a sottovalutare il giocatore serbo, in gran forma e molto insidioso.

IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

IL MONTEPREMI

Medjedovic e Stricker scenderanno in campo nella giornata di venerdì 1° dicembre. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 19.00 italiane (le 21.00 locali). Sky Sport seguirà la sfida in diretta tramite il suo canale Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Il match potrà essere visto anche in chiaro su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà in diretta la sfida con una live streaming disponibile sul sito ufficiale di Supertennis e tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Come sempre, Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con dirette testuali degli incontri, approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.