Fils-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Lione 2023

Arthur Fils affronterà contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Lione 2023. Promette spettacolo l’atto conclusivo del torneo francese, in cui si sfideranno due tennisti che stanno esprimendo un tennis di alto livello. Fils, in tabellone grazie a una wild card, ha vinto un match folle in semifinale contro Nakashima, spuntandola al tie-break del terzo set nonostante i crampi e un match point sprecato sul 5-4 (con tanto di dramma, visto che aveva già esultato convinto che la palla fosse fuori). Cerundolo ha invece annientato Norrie in soli 73 minuti, dando seguito ad un ottimo momento di forma iniziato già a Roma con i quarti di finale (con tanto di vittoria su Sinner). I due non si sono mai affrontati in carriera.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE

Fils e Cerundolo scenderanno in campo sabato 27 maggio alle ore 14:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche guardare il match in differita alle 17.00. Disponibile invece la diretta attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Lione 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.