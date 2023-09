Il Festival dello Sport torna a Trento: tutti gli ospiti

La Gazzetta dello Sport ha deciso di organizzare anche quest’anno il cosidetto Festival dello Sport. L’evento, al quale prenderanno parte tutti i più importanti atleti e dirigenti del mondo dello sport italiano, tornerà in quel di Trento da 12 al 15 ottobre.

Il calcio resterà uno dei capisaldi anche durante questo Festival, con ampio spazio e numerosi appuntamenti dedicati ai suoi protagonisti. Saranno presenti il Presidente Torino FC e Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup Urbano Cairo, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, il Presidente della Salernitana Danilo Iervolino, il Presidente dell’AC Milan Paolo Scaroni, l’Amministratore Delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e il Presidente de LaLiga Javier Tebas Medrano. Spettacolo assicurato con le leggende del calibro di Zlatan Ibrahimovic e Iker Casillas e i palloni d’oro Roberto Baggio, Karl-Heinz Rummenigge, Jean-Pierre Papin, Ronaldinho e Andriy Shevchenko. All’evento poi prenderanno parte anche Antonio Conte, ndrea Barzagli, Daniele De Rossi, Filippo Inzaghi, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Cesare Prandelli.

Non solo calcio, ma anche motori. Anche tanta Formula 1. Presenti all’evento anche Amministratore Delegato di Formula One Group Stefano Domenicali e di Luca Cordero di Montezemolo. A proposito di ‘cavallino rampante’, non mancherà lo spazio per rivivere lo storico successo alla 24 ore di Le Mans del 2023. Per le due ruote spettacolo garantito con il campione del Mondo (Classe 125) nel 2004 Andrea Dovizioso, con il nove volte campione mondiale di motocross Antonio ‘Tony’ Cairoli, con il campione del Mondo (classe 500) nel 1982 Franco Uncini e con il 4 volte campione mondiale Superbike Carl Fogarty. Motori protagonisti anche con Audi, che sarà presente con una novità dal mondo del motorsport. L’altra grande novità di quest’anno sarà la presentazione del Giro d’Italia 2024, che si terrà per la prima volta al Festival dello Sport di Trento venerdì 13 ottobre al ‘Teatro Sociale’ di Trento, con la presenza della leggenda Vincenzo Nibali.

Tanta atletica anche con la presenza garantita di Gianmarco Tamberi, e tanti altri protagonisti del mondo della corsa e non solo italiana. Poi ci sarà anche la grande Sofia Goggia. Non poteva mancare il tennis con i campioni Boris Becker, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Per la scherma spazio agli interpreti del fioretto con i vincitori della medaglia d’oro ai recenti Campionati del Mondo di Milano, Tommaso Marini e Alice Volpi, e le leggendarie Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca.

I cinque cerchi saranno sullo sfondo quando sul palco saliranno l’attuale vice campionessa del Mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, il karateka medaglia d’oro a Tokyo 2020 Luigi Busà, i judoka Alice Bellanti, Odette Giuffrida e Assunta Scutto. Per il pugilato, il Campione olimpico medaglia d’oro a Mosca nel 1980 Patrizio Oliva porta su un ring immaginario il racconto ‘Patrizio VS Oliva’, incentrato sul suo percorso e sulla sua determinazione a prendere a pugni, più che gli avversari, le ferite della vita, che hanno reso straordinaria la sua parabola sportiva.