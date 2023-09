F1 Singapore 2023, Hamilton: “Cerchiamo di prepararci al meglio. Marko? Non sono sorpreso”

Il sette volte campione di F1, Lewis Hamilton, ha parlato in vista del weekend di gara a Singapore. Ecco le sue parole: “Abbiamo potenziale qui? Il potenziale c’è sempre, non sai cosa ti aspetta. Noi stiamo solamente cercando di prepararci al meglio e vedere come sarà la pista. La nuova sezione dovrebbe avvicinarci tutti, magari la Red Bull avrà meno curve per scappare via. Il nostro motore è eccezionale, i meccanici hanno fatto un lavoro incredibile. Speriamo che le cose non cambino, dovremo però capire se avremo ancora il bouncing come lo scorso anno”.

Così invece sulla viceda Marko-razzismo: “Sinceramente non sono sorpreso. È inaccettabile ciò che ha detto. Da una parte diciamo che non c’è spazio per alcun tipo di discriminazione all’interno di questo sport, poi abbiamo dei capi che fanno dei commenti del genere. Non è positivo per noi e per lo sport. Questi commenti fanno vedere quanto lavoro c’è ancora da fare per combattere queste cose. Cerchiamo di combattere questo, ma non è facile se ai vertici ci sono persone con questa mentalità”.