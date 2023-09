F1, Perez: “Ho accettato le scuse di Helmut Marko”

Nelle zona interviste al Gp di Singapore Sergio Perez ha dichiarato di aver accettato le scuse da parte di Helmut Marko, che si era espresso in modo deciso riguardo alle difficoltà del messicano in qualifica a Monza. “A Monza ha avuto problemi in qualifica perché è sudamericano e non riesce a concentrarsi come Verstappen o Vettel”, le parole dell’austriaco. “Ho parlato con lui – dice Perez – andremo avanti con il nostro rapporto. Ho accettato le scuse perché so che non voleva essere razzista nei miei confronti”. Il pilota della Red Bull infine ha analizzato le sue possibilità di fare bene a Singapore: “Abbiamo fatto molti progressi, in gara sono molto competitivo. Devo trovare il giro giusto in qualifica, soprattutto qui che è molto importante partire davanti. Non credo aumenteranno i sorpassi con le modifiche al circuito. Sarà una gara durissima”.