Festival dello Sport a Trento: superate le 52 mila presenze

Più di 300 ospiti hanno animato 144 appuntamenti in quattro giornate di Festival dello sport a Trento, dove sono state oltre 52 mila le presenze che hanno affollato le piazze e i teatri potendo vedere da vicino i propri campioni e ascoltando le loro storie. Gli account social di Gazzetta dello Sport, organizzatore assieme a Trentino Marketing, hanno generato 1.3 milioni di interazioni, mentre i canali ufficiali del Festival dello Sport in soli 4 giorni hanno raggiunto 1 milione e 200 mila persone. I contenuti postati complessivamente hanno totalizzato oltre 2 milioni di volte totalizzando quasi 34.000 interazioni.

Tra i contenuti più apprezzati le photo-gallery con i volti delle grandi stelle del Festival, il reel di incontro tra il capitano dell’Itas Volley e Zlatan Ibrahimovic e il reel di sfida al camp di arrampicata tra Stefano Ghisolfi e il content creator del Festival, Tudor Laurini, che ha raggiunto quasi 500.000 utenti, totalizzando oltre 30.000 interazioni. I dati sono in costante aggiornamento essendo ancora in corso la fase di posting. Sul fronte della comunicazione si contano più di 80 comunicati e migliaia fra foto e servizi video realizzati dall’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento punto di riferimento assieme a Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing per 300 giornalisti e operatori presenti a Trento in rappresentanza di 125 testate nazionali e internazionali. I dati complessivi riferiti all’eco mediatico del festival sui tanti canali e mezzi coinvolti, saranno disponibili solo tra qualche settimana.