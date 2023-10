Formazioni ufficiali Serbia-Montenegro, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Serbia e Montenegro, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Dopo la sconfitta contro l’Ungheria, la seconda in pochi mesi per la squadra serba, Milinkovic e soci tornano in campo contro Montenegro per cercare di mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima competizione continentale. All’andata, in trasferta, finì 0-2 grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic che però è quest’oggi assente. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di martedì 17 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SERBIA-MONTENEGRO

SERBIA: in attesa

MONTENEGRO: in attesa