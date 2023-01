Ferguson: “Ho rifiutato per due volte la panchina della Nazionale inglese, sono scozzese”

L’ex tecnico, nonché leggenda del Manchester United, Sir Alex Ferguson, 81 anni, ha parlato ai microfonidi Sportbible. Qui ha rivelato, in passato, di aver rifiutato la panchina….della Nazionale Inglese, e per ben due volte. Cosa c’è di strano? Ferguson è scozzese. Ecco le sue parole: “Adam Crozier, allora amministratore delegato della Football Association, ha preso un appuntamento con Martin Edwards per venirmi a parlare. Voleva che firmassi, ma io gli ho risposto di no. Per evitare qualsiasi contatto, dissi già di no anche all’appuntamento, rischiando anche l’incidente diplomatico. Solo dopo qualche insistenza accettai di incontrare il delegato federale, ma solo per ribadire la mia volontà di restare allo United. Non aveva senso che io lasciassi lo United. Ero felice come un signore in questo grande club. La motivazione era nella soddisfazione di osservare il campo di allenamento e vedere tutti questi grandi calciatori. E poi lo spogliatoio, la quotidianità, l’opportunità di vincere all’Old Trafford. Quindi non avrei mai lasciato il Manchester United e il club lo sapeva. Non avrei assolutamente potuto gestire la nazionale, a parte il fatto che non sarei potuto tornare in Scozia”.

Chiusura su Soutghate, attuale Ct inglese: “Penso che quello del commissario tecnico sia un lavoro difficile e per svolgerlo sia necessario accumulare molta esperienza. Credo che l’età perfetta per un manager internazionale sia quella in cui ha allenato Roy Hodgson”.