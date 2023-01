Inter, rinnovo Skriniar: a gennaio l’incontro decisivo tra club e giocatore

Inter e Milan Skriniar si incontreranno a gennaio per dar seguito all’offerta di rinnovo promosso dal club nerazzurro.Un incontro che sarà decisivo per il futuro del difensore, visto che il club interista pretenderà di avere una risposta definitiva sulla permanenza o meno dello slovacco. Del PSG nessuna novità, preferisce aspettare eventualmente di acquistarlo a parametro zero e che nessun altro club si è fatto avanti con decisione dall’estate a oggi. La notizia arriva dalla Gazzetta dello Sport.