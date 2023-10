Inghilterra-Italia, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Inghilterra-Italia, match valido per la qualificazione agli Europei 2024. Gli azzurri di Spalletti sfidano gli inglesi a Wembley con l’obiettivo di far punti per rendere meno complicato il pass per la rassegna in Germania. I Tre Leoni vorranno vendicare lo smacco subito in casa nella finale di Euro 2020, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di martedì 17 ottobre.

Inghilterra-Italia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.