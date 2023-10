Wta 1000 Pechino 2023, Swiatek sfiderà Samsonova in finale: fuori Gauff e Rybakina

Sarà tra Iga Swiatek e Liudmila Samsonova la finale del torneo Wta 1000 di Pechino. La numero 2 al mondo ha interrotto la serie di 16 vittorie consecutive della campionessa degli US Open Coco Gauff, sconfitta in due set 6-2 6-3. La statunitense deve subito cancellare due palle break, ma non può impedire successivamente a Swiatek di salire 5-1. Gauff rischia grosso anche nel successivo turno di servizio, ma riesce a cancellare il primo set point. Swiatek serve per il set e chiude il periodo sul 6-2. La polacca ha commesso solo quattro errori non forzati nel periodo, mentre Gauff ha vinto il 27% dei punti sulla seconda di servizio. Nel secondo set il break arriva nel game d’apertura. Swiatek gestisce il vantaggio e nel nono game strappa nuovamente il servizio per aggiudicarsi la terza finale WTA 1000 della stagione. “Sono davvero contenta della mia prestazione”, ha detto Swiatek a caldo. “Sto giocando di nuovo liberamente, quindi sono davvero felice. Era da un po’ che non mi sentivo così. Anche nei momenti più difficili, con la mente puoi sempre superare questo ostacolo e, con il duro lavoro, puoi riuscirci”, ha concluso.

Adesso l’ostacolo sarà Liudmila Samsonova che ha battuto la numero 5 Elena Rybakina 7-6(7), 6-3 nel quarto incrocio (tutti vinti) contro la kazaka. Samsonova salva la prima palla break del match al secondo game, ma riesce a strappare il servizio al nono, prima di subire l’immediato controbreak. Dopo aver salvato un set point, è la russa ad imporsi al tie break 9-7. Scivola via più velocemente il secondo set. All’ottavo gioco è sempre Samsonova a rompere il ghiaccio. Rybakina cede la battuta e la rivale serve per il match d’autorità tenendo il servizio a zero.