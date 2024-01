Fa Cup 2024, il Manchester United passa il turno: 2-0 al Wigan

Il Manchester United passa il turno in Fa Cup. La squadra di Ten Hag vince in casa del Wigan per 2-0 grazie alle reti di Dalot e di Bruno Fernandes e avanza al quarto turno della coppa più antica d’Inghilterra. Hojlund e compagni affronteranno in trasferta la vincente del match tra Newport County o Eastleigh che si contenderanno il passaggio del turno nel replay.

Partita ben giocata da parte dei ragazzi di Ten Hag che nel primo tempo si divorano diverse palle gol, il match però si sblocca al minuto ventidue con Rashford che serve Dalot: l’ex giocatore del Milan carica un destro a giro e la mette all’angolino beffando il portiere del Wigan. I padroni di casa ci provano, creano anche qualche grattacapo alla retroguardia dello United ma poi capitombolano al 74′ quando Bruno Fernandes viene atterrato in area di rigore ingenuamente. Il centrocampista portoghese trasforma dal dischetto, fa 2-0 e di fatto chiude i conti. Lo United va al turno successivo, il Wigan viene eliminato.