Cocciaretto-Putintseva stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Yulia Putintseva nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor. Esordio stagionale per la tennista marchigiana, che in Tasmania lo scorso anno riuscì a spingersi fino in finale, perdendo poi l’atto conclusivo contro Lauren Davis. Il match non è dei più semplici, contro una tennista sempre ostica, con un passato con un ranking importante e soprattutto rodata dalle qualificazioni, superate senza cedere un set contro Hibino e Birrell. Si tratta del primo scontro diretto tra le due, con la russa di passaporto kazako che per i bookmakers parte con i favori del pronostico.

Cocciaretto e Putintseva scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio come 2°match a partire dall’01:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Hobart avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.