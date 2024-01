Materazzi attacca Bergonzi: “Parlate tutte le domeniche, Juventus-Bologna eri in ferie?”

Dopo la partita tra Inter e Hellas Verona, che aveva visto un contatto tra Bastoni e Duda creare diverse polemiche, l’ex arbitro Bergonzi era intervenuto definendolo “il più grave da quando esiste il VAR”. L’affermazione non trova Marco Materazzi d’accordo e l’ex difensore nerazzurro ha commentato la vicenda sul proprio profilo Instagram. In una prima storia è riportata una foto di Bastoni con la scritta: Visto che vi sentite tutti fenomeni… da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie. Forza Inter Sempre“. Nella seconda invece l’ex calciatore riprende un frame di Juventus-Bologna, con un contatto in area tra Iling Junior e Ndoye: “Bergonzi… questo eri in ferie?”.