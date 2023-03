F1, via libera a Mazepin dalla Corte di Giustizia UE: potrà tornare a gareggiare in Europa

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto di Nikita Mazepin di gareggiare in Europa. Il pilota russo, licenziato un anno fa dalla Haas dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, potrà correre nel vecchio continente sotto bandiera neutra, come stabilito dalla federazione internazionale. Al momento per Mazepin la Formula 1 è lontana, ma in caso di offerta potrà valutare di rientrare in pista.