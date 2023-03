Edy Reja torna in panchina: allenerà l’ND Gorica in Slovenia

Edy Reja non si ferma. Il 77enne tecnico, ex tra le altre di Lazio, Atalanta e Napoli e reduce da un’esperienza come ct della nazionale albanese, sarà il nuovo allenatore dell’ND Gorica, club militante nel massimo campionato in Slovenia con sede a Nova Gorica al con l’Italia. Al momento la squadra è ultima in classifica con 15 punti, e al classe 1945 toccherà il compito di condurla alla salvezza.