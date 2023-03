Porto: Conceiçao deferito dalla commissione disciplinare, il club entra in silenzio stampa

Il Porto è entrato in silenzio stampa, e Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Chaves. Lo riportano i media portoghesi, secondo cui la decisione sarebbe arrivata dopo che l’allenatore del Porto è stato deferito dall’associazione degli arbitri alla commissione disciplinare della federazione portoghese, in seguito alla sconfitta contro il Gil Vicente.