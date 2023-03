F1, Toto Wolff commenta gli errori: “Abbiamo sbagliato tutti, io per primo”

Toto Wolff, team principal della Mercedes, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del venerdì di prove libere del GP dell’Arabia Saudita 2023 di F1. Tra i temi affrontati, il complicato avvio di stagione del team di Brackley, caratterizzato da tanti errori e un’anonima gara in Bahrain: “Abbiamo sbagliato tutti, io per primo perché sono il team principal e ho la responsabilità di tutto il gruppo. Non è colpa solo degli ingegneri, ma di tutto il gruppo“.