Belgio, i convocati del ct Tedesco: presenti Lukaku, Saelemaekers e De Ketelaere

I due milanisti Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, così come l’interista Romelu Lukaku, figurano nella lista dei convocati del nuovo ct del Belgio, Domenico Tedesco. Sono 24 i giocatori convocati per il primo impegno nelle qualificazioni a Euro2024 contro la Svezia del 24 marzo e la successiva amichevole con la Germania che si disputerà 4 giorni dopo: tra di loro, sarà una prima volta per Romeo Lavia, Dodi Lukebakio, Orel Mangala e Sebastiaan Bornauw. Ecco, allora, l’intera lista dei convocati.

BELGIO – I CONVOCATI DI DOMENICO TEDESCO

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Koen Caseels (Wolsburg), Thomas Kaminski (Blackburn), Matz Sels (Strasburgo).

Difensori: Timothy Castagne (Leicester), Sebastiaan Bornauw (Wolsburg), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester), Orel Mangala (Nottingham), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Alexis Saelemaekers (Milan), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht).

Centrocampisti: Kevin de Bruyne (Manchester City), Charles De Ketelaere (Milan), Romeo Lavia (Southampton), Dodi Lukebakio (Hertha Berlino), Amadou Onana (Everton), Lois Openda (Lens), Dennis Praet (Leicester).

Attaccanti: Romelu Lukaku (Inter), Jeremy Doku (Rennes), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Leandro Trossard (Arsenal).