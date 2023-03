F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere 2: risultati e classifica, Verstappen davanti ad Alonso e Perez

Max Verstappen davanti a tutti. Nella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023, è ancora il due volte campione del mondo a far segnare il miglior tempo. Il talento della Red Bull ferma il cronometro in 1:29.603 e continua a dare l’impressione di fare un altro sport, ribadendo il suo status di favorito numero uno. Poche sorprese anche alle sue spalle, con Fernando Alonso e Sergio Perez che continuano a tallonarlo dopo il GP del Bahrain e la prima sessione di libere. La novità è che stavolta c’è davanti lo spagnolo, meno di un decimo più veloce.

Altra sessione anonima per la Ferrari, che chiude in top 10 ma non si avvicina mai neppure alle posizioni di vertice. 783 millesimi di ritardo per Charles Leclerc, nono, mentre Carlos Sainz è decimo a circa un secondo. Chiamata a fare un salto di qualità nella giornata di sabato, la Rossa può comunque consolarsi con un buon passo gara di Sainz, che gira in 1:35.0

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.603 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.208 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.299 3

4 Esteban OCON Alpine+0.436 3

5 George RUSSELL Mercedes+0.467 4

6 Pierre GASLY Alpine+0.497 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.507 3

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.578 3

9 Charles LECLERC Ferrari+0.738 3

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.989 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes+0.996 4

12 Lando NORRIS McLaren+1.118 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.173 4

14 Alexander ALBON Williams+1.207 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.217 3

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.234 5

17 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.318 3

18 Logan SARGEANT Williams+1.356 4

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.361 4

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.449 4