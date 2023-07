F1 Sprint Race GP Austria 2023, Alonso: “Un buon sabato per noi”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, ha parlato dopo la Sprint Race del Gran Premio d’Austria di F1. Ecco le sue parole: “Abbiamo ottenuti 3 punti in più della Ferrari ed 8 punti in più della Mercedes, è stato un buon sabato per l’Aston Martin. È stato complicato in termini di decisioni per capire le gomme con cui partire. Ora è ovvio che le intermedio fossero le migliori gomme, ma in griglia, tutto è ipotesi. A sette giri alla fine, devi pensare di perdere tempo ai box. È stata una sosta difficile. Nico era davanti a me ed è finito proprio dietro a circa 1 secondo.”

Così sulla comparsa del giovanissimo van’T Hoff: “Penso che la visibilità in condizioni di pioggia sia davvero tema da trattare seriamente, e soprattutto in Formula 1 adesso che le velocità sono più elevate. Le bandiere rosse, ritardi, le persone a casa non lo capiscono: non possiamo vedere nulla. Non possiamo vedere se c’è un’auto sulla strada. Ed è quello che è successo oggi. Non dovrebbe essere ripetuto in futuro“”.