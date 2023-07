Calciomercato, Maxime Lopez saluta il Sassuolo e strizza l’occhio al Napoli

In un’intervista rilasciata al portale francese Le Media Carré, il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha parlato del suo futuro: “L’Italia è un paese che amo. Mi trovo molto bene e parlo italiano. Il massimo sarebbe andare in un top club. Ce n’è uno del sud che mi piace molto: mi ricorda Marsiglia“. Il riferimento è ovviamente al Napoli, che negli ultimi giorni avrebbe mostrato il proprio interesse nei confronti del francese, individuato tra i possibili sostituti di Demme.

Lopez ha poi proseguito: “Ho già parlato con il Sassuolo del mio futuro. Li ho ringraziati perché in un certo senso queste tre stagioni mi hanno permesso di rilanciarmi e mettermi in mostra. Credo che sia giunto il momento di andare e di puntare più in alto. Oltre al Napoli c’è anche la Premier League: se magari De Zerbi mi chiamasse al Brighton se ne potrebbe parlare. Ritorno al Marsiglia? Ci ho pensato spesso, ma non sono sicuro che sia una buona idea“.