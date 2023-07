Wta Bad Homburg 2023, Bronzetti-Siniakova posticipata per pioggia: gli aggiornamenti

E’ stata posticipata per pioggia la finale del Wta 250 di Bad Homburg 2023 tra Lucia Bronzetti e Katerina Siniakova. Il match, in programma alle ore 13:30, non è iniziato a causa del maltempo che ha caratterizzato la domenica odierna in Germania e gli organizzatori l’hanno rinviato alle ore 14:00. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento: finalmente si può partire. Giocatrici in campo per il riscaldamento. SEGUI IL LIVE

Aggiornamento: posticipata di un’altra mezz’ora la finale. Appuntamento non prima delle 14:30.