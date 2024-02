F1, presentata la nuova Sauber Stake F1 Team (FOTO)

Non solo Williams, oggi è stato anche il giorno della presentazione della nuova Sauber nella sua

versione che prende il nome di “Stake F1 Team” da quest’anno dopo il cambio di sponsor. E questo porta anche a notevoli modifiche nella livrea, che diventa nera e Fluo Racing Green. La C44, che sarà guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu anche nel Mondiale 2024, è il risultato del lavoro messo a punto dal direttore tecnico di scuderia James Key, anche se lui tende a sminuire il suoi coinvolgimento: “Bello assistere alla presentazione di una nuova macchina. Ma il progetto C44 era già avanzato prima che io arrivassi nel team, sono arrivato a metà della gestazione del progetto e per questo bisogna dare credito all’intera squadra che ha fatto un lavoro fantastico”.

“Abbiamo fiducia in questa vettura e nel nostro team, anche se non parleremo di obiettivi specifici, perché è sempre difficile impegnarsi con i numeri, ma i nostri obiettivi sono chiari, migliorare le prestazioni della nostra vettura e del nostro pacchetto – prosegue -. Per pacchetto intendo ogni aspetto, dal team gara alle operazioni in pista, ai pit-stop, alla strategia: è molto più che solo la prestazione della vettura, e siamo impegnati in tutti i reparti per fare questo passo, questo è l’obiettivo. Poi vedremo dove sarà la nostra posizione con l’avanzare della stagione. Ma l’obiettivo chiave è migliorare quest’anno e fare un lavoro migliore rispetto a quello fatto nel 2023”.