Inter-Juventus, Materazzi provoca: “75.491 spettatori…+ Sommer”

Il derby d’Italia è probabilmente la partita più attesa e sentita del Bel Paese e – dopo il match – non possono che proseguire per giorni relativi sfottò nei confronti di chi perde. Ne approfitta anche Marco Materazzi, che non si lascia sfuggire occasione per provocare un po’ i tifosi bianconeri: “”75.491 spettatori + Sommer”, si legge in una storia pubblicata su Instagram dall’ex difensore nerazzurro, riferendosi al poco lavoro che il portiere tedesco ha dovuto svolgere nel match di domenica sera.