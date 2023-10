F1, pagelle GP Stati Uniti: sono 50 per Verstappen, Hamilton magistrale

Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo una gara in rimonta e complessa, l’olandese taglia il traguardo per primo. Alle sue spalle arriva un grandioso Lewis Hamilton, appena davanti a Lando Norris. Gara difficile per Charles Leclerc, con Ferrari che non trova la finestra strategica migliore.

VERSTAPPEN: 10

Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti dopo una prestazione magistrale. L’olandese conquista il cinquantesimo successo in rimonta, dopo essere partito sesto. Grande gestione delle gomme e ottima strategia in casa Red Bull.

HAMILTON: 10-

Sul circuito di Austin si vede un perfetto Lewis Hamilton, che sfrutta il massimo potenziale della propria Mercedes e anche di più. Hamilton sfiora la vittoria, ma la Red Bull ha la meglio ancora una volta. Il Sir però rimane positivo e afferma in radio, che ormai il risultato è vicino.

NORRIS: 9+

Buon risultato per Lando Norris, che in partenza ha un ottimo scatto e resta in testa alla classifica per alcune tornate. L’inglese si deve poi arrendere a Verstappen e Hamilton, ma festeggia la sua centesima gara sul podio.

SAINZ: 8.5

Gara di alti e bassi per Carlos Sainz, che sul finale trova il giusto feeling e tenta l’attacco al podio dopo aver scavalcato il compagno di squadra. Lo spagnolo non riesce a raggiungere Norris in tempo per tentare il sorpasso e si deve accontentare della quarta posizione.

LECLERC: 7/8

Giornata da dimenticare per Charles Leclerc, non nella migliore condizione fisica. Il monegasco parte dalla pole, ma Ferrari sbaglia la strategia, scegliendo di effettuare un’unica sosta, scelta che non ripagherà. Negli ultimi giri, il ‘predestinato’ perde diverse posizioni, chiudendo in sesta piazza.

PEREZ: 7+

Gara più anonima di Sergio Perez, che trova la quinta posizione. Il messicano guadagna un decente bottino di punti, ma si deve guardare le spalle in campionato da Hamilton.

RUSSELL: 7

Una giornata non perfetta per George Russell, che chiude in settima posizione. Il pilota inglese chiude un weekend non brillante, dove le difficoltà sono state evidenti.