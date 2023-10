Liga 2023/24: Guiu fa volare il Barcellona, l’Athletic Bilbao cade 1-0 nel finale

Vittoria nel finale per il Barcellona, che batte 1-0 l’Athletic Bilbao e rimane incollato a -1 dalle due capoliste Real Madrid e Girona. A decidere la gara per i ragazzi di Xavi è il classe 2006 Marc Guiu, che entra in campo al 79′ e solo un minuto dopo rompe l’equilibrio e regala i tre punti ai blaugrana. Esordio da sogno dunque per il giovane talento spagnolo, alla prima gara in assoluto in Liga e con i professionisti. La formazione catalana sale così in terza posizione con 24 punti, mentre i baschi rimangono in sesta posizione a quota 17.