Juventus, Locatelli: “Dopo il gol mi sono emozionato, è incredibile”

Le parole di Manuel Locatelli dopo la partita tra Juventus e Milan, vinta dai bianconeri proprio grazie alla sua rete: “Ho segnato lo stesso giorno di 7 anni fa, ma a maglie invertite. È davvero incredibile, dedico questo gol alla mia famiglia. Prima della partita, Rabiot mi ha detto di fare gol nella porta giusta. Giocare qui per me è sempre speciale. Sono cresciuto qui, anche se la vita mi ha portato a fare altre scelte. Dopo il gol ero emozionato. Oggi avevamo preparato la gara in questo modo. Sicuramente la superiorità numerica ci ha aiutato. Abbiamo giocatori che devono maturare tanto, a differenza dell’Inter. Siamo in una fase di costruzione. Con umiltà e sacrificio possiamo fare bene. Quando sono arrivato qui, l’obiettivo era lo Scudetto. Ora, è il quarto posto. A marzo vedremo dove saremo. Il gol mancava da tanto tempo. È pesante indossare la maglia della Juve. A Fagioli vogliamo davvero bene. È caduto in una malattia che deve cercare di curare. Gli staremo vicino nei prossimi 7 mesi. Sono però felice che si potrà allenare con noi. Bisogna stare vicini anche a Tonali. Li conosco, sono brave persone. Se hanno sbagliato è giusto che paghino, ma bisogna stargli vicino”.