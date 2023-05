F1 GP Monaco Montecarlo 2023, team radio di Leclerc: “Dobbiamo cambiare la macchina”

Brutte notizie per la Ferrari, che in vista delle qualifiche del GP di Monaco 2023 sul circuito cittadino di Montecarlo ha molto lavoro da fare. Nel corso della terza sessione di prove libere, Charles Leclerc ha detto in un team radio: “Abbiamo bisogno di cambiare la macchina perché il comportamento non è buono“. Nonostante il quarto posto, il monegasco non è soddisfatto della prestazione della sua vettura e ha chiesto al team di intervenire.