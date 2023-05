F1, Wolff: “Mick Schumacher merita un posto in griglia, ma situazione difficile”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha analizzato la situazione di Mick Schumacher, attualmente terzo pilota del team di Brackley ma determinato a ritrovare un posto in griglia: “Mick si meriterebbe un posto e mi piacerebbe lo che prendesse, ma i nostri sedili al momento sono occupato. Si tratta di una situazione difficile e anche nel 2024 sarà sfavorevole. Nel 2025, invece, potrebbero riaprirsi alcune porte“. Nel futuro del tedesco, che nel 2021 e nel 2022 ha gareggiato con la Haas, si prospetta dunque almeno un’altra stagione come pilota di riserva. Chissà che non possa essere proprio il ritiro di Lewis Hamilton, quando arriverà, a liberargli un posto in Mercedes.