Inter, biglietti finale Champions: codici in arrivo per abbonati e soci dei club

Novità per gli abbonati di San Siro e i soci degli Inter Club, che avevano fatto richiesta per i biglietti della finale di Champions League che il prossimo 10 giugno vedrà di fronte i nerazzurri e il Manchester City. In queste ore infatti i più fedeli sostenitori interisti stanno ricevendo le mail di conferma con all’interno il codice per acquistare il prezioso tagliando sul sito dell’Uefa. Nel dettaglio il codice sarà inviato nella giornata di lunedì 29 maggio agli abbonati e di martedì 30 maggio ai soci degli Inter Club. Le richieste erano aperte per gli abbonati di questa stagione a San Siro e per i soci Inter Club da almeno tre anni: a parità di richiesta, è stata premiata la fedeltà di chi è abbonato da più anni consecutivi allo stadio o possiede una tessera Inter Club.