F1 GP Miami, Hamilton: “Entrare in Q3 positivo, abbiamo difficoltà con le gomme”

Lewis Hamilton commenta le difficili qualifiche del Gran Premio di Miami, che hanno visto le Mercedes chiudere in quarta fila: “La temperatura dell’asfalto è rimasta piuttosto simile per tutte le qualifiche e il grip era buono. Queste gomme però sono molto sensibili. Provare a far funzionare le gomme e ottenere il massimo potenziale è qualcosa con cui lottiamo. Poi abbiamo avuto quella speranzosa finestra in Q2, poi in Q3 non c’eravamo proprio. In generale, è stata una giornata migliore rispetto a ieri. Siamo migliorati già nella Sprint e poi in qualifica ancora di più, entrare in Q3 è stato positivo. Certo il giro finale non è stato fantastico, ma sono contento di esserci arrivato. Per noi essere otto decimi indietro alla Red Bull è difficile. Stiamo lottando con la Haas e non so davvero se quella sia la reale velocità della nostra auto o se siano le gomme a darci problemi. Credo che ci sia molto della colpa in queste gomme con cui stiamo avendo difficoltà… non siamo riusciti a usarle per tutto l’anno.“