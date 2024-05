F1 GP Miami 2024, griglia di partenza: risultati qualifiche, pole di Verstappen davanti a Leclerc

La griglia di partenza della del GP di Miami 2024 di F1: ecco i risultati delle qualifiche del Gran Premio della domenica. Sul circuito della Florida grande attesa per questa sesta qualifica del Mondiale di Formula 1 che si preannuncia molto importante visto che in gara, come si è visto nella sprint, è molto difficile superare. Di seguito la griglia aggiornata in tempo reale con le dieci file che andranno a determinare lo schieramento di partenza di domenica.

Q1 – Max Verstappen (Red Bull) con il tempo di 1’27″689 firma il giro più veloce nel Q1 del GP di Miami. Il pilota olandese precede il compagno di squadra Sergio Perez (+0.083), mentre in terza posizione c’è la McLaren di Lando Norris (+0.224). Quarta la Ferrari di Carlos Sainz (+0.248), davanti a Gasly (Alpine, +0.287), Piastri (McLaren, +0.343) e Charles Leclerc (+0.392) con l’altra Ferrari. Chiudono la top-10 le due Mercedes di Russell e Hamilton e l’Aston Martin di Stroll. Restano fuori dal Q2 Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen e Zhou.

Q2 – C’è la Ferrari di Charles Leclerc davanti a tutti nel Q2 del GP di Miami. Il monegasco firma il miglior tempo in 1’27″533, mettendosi alle spalle la Red Bull di Max Verstappen (+0.33) e la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.164). A seguire Oscar Piastri, Sergio Perez, Lando Norris e l’altra Ferrari di Carlos Sainz in settima posizione a +0.408 dal compagno di scuderia. Restano fuori dal Q3 Stroll, Gasly, Ocon, Albon e Alonso.

Q3 – Max Verstappen, con la Red Bull, ha chiuso in testa il Q3 del GP di Miami. Il campione del mondo olandese, con il tempo di 1’27″241, ha conquistato la pole position e avrà accanto in griglia Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari a +0.141 di distanza. Terza posizione per Carlos Sainz (+0.214) davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez (+0.219). In terza fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, seguiti dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda chiudono la top ten

GRIGLIA DI PARTENZA GP MIAMI

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3 Carlos Sainz (Ferrari)

4 Sergio Perez (Red Bull)

TERZA FILA

5 Lando Norris (McLaren)

6 Oscar Piastri (McLaren)

QUARTA FILA

7 George Russell (Mercedes)

8 Lewis Hamilton (Mercedes)

QUINTA FILA

9 Nico Hulkenberg (Haas)

10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

SESTA FILA

11 Lance Stroll (Aston Martin)

12 Pierre Gasly (Alpine)

SETTIMA FILA

13 Esteban Ocon (Alpine)

14 Alexander Albon (Williams)

OTTAVA FILA

15 Fernando Alonso (Aston Martin)

16 Valtteri Bottas (Alfa Sauber)

NONA FILA

17 Logan Sargeant (Williams)

18 Kevin Magnussen (Haas)

DECIMA FILA

19 Guanyou Zhou (Alfa Sauber)

20 Daniel Ricciardo (Racing Bulls)*

*tre posizioni di penalità